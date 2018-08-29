На Луганщине из-за масштабного лесного пожара взрываются мины

Площадь пожара занимает более 6 га.

В Луганской области на территории Боровского лесничества спасатели ликвидируют лесной пожар, охвативший площадь более 6 га.

Тушение пожара осложняют взрывы мин, сообщает Госагентство лесных ресурсов Украины.

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Отмечается, что 29 августа в 11:40 на территории Боровского лесничества ГП «Северодонецкое ЛМГ», координируемое Луганским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства, с помощью системы видеонаблюдения выявлено возгорание лесной подстилки на площади около 0,9 га из-за поджога сухой травы неизвестным лицом на берегу озера.

«По состоянию на 17:05 лесной пожар, площадь которого выросла до 6,3 га, локализован», - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 85 человек и 19 единиц техники. Его тушение осложнено порывистым ветром (15 м/с), взрывами мин, наличием растяжек, а также болотистой местностью, отмечают в Госагентстве.

Как сообщал УНИАН, из-за взрывов мин в результате пожаров временно закрыты КПВВ в Новотроицком.