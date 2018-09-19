В центре Хмельницкого из-за пожара в школе эвакуировали 500 учеников

Пожар возник около 10.00 на 4-м этаже школы, в подсобном помещении спортзала.

В Хмельницком из-за пожара в специализированной общеобразовательной школе №1, расположенной в центре города, эвакуировали 500 учеников.

Читайте такжеВо Львове из-за резкого запаха газа из школы эвакуировали более 400 учеников

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, пожар возник сегодня около 10.00 на 4-м этаже учебного заведения, в подсобном помещении спортзала.

На место тушения пожара были направлены 10 единиц пожарной и спецтехники, а также 42 спасателя. Пожар был локализован около 10.38, а ликвидирован - около 10.57.

В комментарии УНИАН заместитель городского головы Хмельницкого по гуманитарным вопросам Галина Мельник отметила, что заранее были эвакуированы 500 учеников.

По ее словам, в результате пожара выгорело 35 квадратных метров помещения. При этом спасатели помешали переброске огня на другие помещения, в том числе крышу.

Она отметила, что на месте происшествия работают соответствующие службы, ожидается заключение санитарно-эпидемиологической службы по возобновлению учебного процесса в неповрежденных помещениях. Причину пожара выясняют.