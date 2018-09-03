В центре Львова из-за ложного минирования эвакуировали из ТРЦ почти 5 тысяч человек (видео)
00:54, 03 сентября 2018Происшествия
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Правоохранители эвакуировали из ТРЦ около 4,8 тысяч человек, но взрывчатку так и не нашли.
В воскресенье, 2 сентября, аноним сообщил в полицию о заминировании торгово-развлекательного центра Forum Lviv на улицы Под Дубом во Львове.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская, передает ZAXID.NET.
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По ее словам, неизвестный позвонил в полицию около 17:00. На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб.
Правоохранители эвакуировали из ТРЦ около 4,8 тысяч человек, но взрывчатку так и не нашли.
Сейчас полиция устанавливает личность псевдоминера, решают вопрос об открытии уголовного производства.
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