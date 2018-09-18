В Одессе мужчина пришел в школу с топором на «разборки» с обидчиками своего ребенка

Злоумышленником оказался 40-летний одессит.

В Одессе полицейские задержали мужчину, пришедшего в школу с топором на «разборки» с обидчиками своего ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления полиции охраны в Одесской области, вчера около 16.00 наряд реагирования полиции охраны получил сообщение из электронной базы «Цунами», в котором говорилось о том, что в одной из школ Приморского района города неизвестный мужчина угрожает людям топором.

Свои действия злоумышленник аргументировал тем, что его ребенка якобы обижают в школе.

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«Когда полицейские прибыли на место, к ним подбежали люди, которые были очень напуганы и указали на агрессивного мужчину с топором в руках», - сообщили в пресс-службе.

Мужчина был задержан, им оказался 40-летний одессит. Задержанный доставлен в Приморский отдел полиции Одессы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.