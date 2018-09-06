Подробности нападения на гея в центре Киева: группа молодых людей нанесла ему три ножевых удара в область сердца (фото, видео)

Пострадавшего увезла скорая помощь.

В Киеве на Крещатике группа молодых людей нанесла три ножевых удара в область сердца представителю ЛГБТ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"В четверг, 6 сентября, на улице Крещатик толпа подростков напала на представителей ЛГБТ. Одного из парней три раза ударили ножом в грудь", - говорится в сообщении.

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По словам пострадавших, они отдыхали на лавочке после посещения ночного клуба. В это время к ним подошли несколько молодых людей, начали в агрессивной форме комментировать одежду и внешность отдыхавших, всячески оскорблять их, делая упор на нетрадиционную ориентацию. Между компаниями завязалась потасовка, в результате которой один из представителей ЛГБТ получил удары ножом в область сердца.

"На этом молодые люди не остановились, они отобрали у потерпевшего мобильный телефон и принялись распивать спиртные напитки на лавочке недалеко от места происшествия. Прибывшему по вызову наряду полиции не составило труда найти злоумышленников. Увидев правоохранителей, подростки принялись выбрасывать все вещественные доказательства. Один нож они выбросили в клумбу, второй - в урну рядом с лавочкой, а украденный телефон - в кусты… Прибывшие на место происшествия следователи провели поверхностный осмотр подростков на наличие у них ножей и другого оружия, после чего забрали парней в отделение полиции. Молодого человека, которого ударили ножом, забрала "скорая". На месте работали шесть экипажей патрульной полиции и медики", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве на Крещатике толпа подростков напала на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.