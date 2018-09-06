В центре Киева толпа подростков напала на геев - СМИ (видео)

Инцидент с представителями ЛГБТ произошел 6 сентября утром.

В Киеве на Крещатике толпа подростков напала на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Об этом утром 6 сентября сообщили на странице "Информатор Киев" в Facebook.

"Молодого человека порезали в правый бок. Сейчас приехало четыре патрульных наряда. На молодых людей надели наручники, они ведут себя агрессивно. Здесь также есть девушки", - рассказал автор видео.

Пострадавшего отвели в машину "скорой", а его приятели остались давать показания.

"Они нас спровоцировали", - утверждают подростки.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал УНИАН, в Николаеве будут судить троих подростков, изнасиловавших и утопивших гомосексуала.