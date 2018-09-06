В центре Киева толпа подростков напала на геев - СМИ (видео)
08:33, 06 сентября 2018Происшествия
3837 0
Инцидент с представителями ЛГБТ произошел 6 сентября утром.
Подростки вели себя неадекватно / Скриншот
В Киеве на Крещатике толпа подростков напала на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Читайте такжеВ Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-марша
Об этом утром 6 сентября сообщили на странице "Информатор Киев" в Facebook.
"Молодого человека порезали в правый бок. Сейчас приехало четыре патрульных наряда. На молодых людей надели наручники, они ведут себя агрессивно. Здесь также есть девушки", - рассказал автор видео.
Пострадавшего отвели в машину "скорой", а его приятели остались давать показания.
"Они нас спровоцировали", - утверждают подростки.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!
Как сообщал УНИАН, в Николаеве будут судить троих подростков, изнасиловавших и утопивших гомосексуала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter