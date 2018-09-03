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Возле Кривого Рога произошла масштабная утечка хлора

11:30, 03 сентября 2018
Происшествия
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По данным СМИ, люди паникуют из-за информации об утечке хлора / фото facebook.com/NikolayKolesnyk

Как рассказал ТСН.uа житель села Радушного Игорь Астапов, местных жителей не оповестили об аварии. Они узнают обо всем из сайтов местных изданий и в группах на Facebook.

"Почему не работали сирены, людей никто не оповещал, о чем думает староста. План ликвидации аварии хоть есть в сельсовете, они и сами не знают, что надо делать", - сетует местный житель Николай Марчук.

"На складе хлора водоканала серьезная авария. Утечка хлора. Все за семью замками. Просьба не паниковать. Закройте окна, не выходите на двор. Ветер несет в сторону Миролюбовки", - написал в соцсети член общественной организации "РадПортал" Андрей Кургуз.

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По информации "Первого криворожского", утечка хлора произошла из-за того, что "сорвало вентиль во время замены сальника". В результате пострадали три слесаря, которые являются сотрудниками "Кривбасводоканала".

По словам Игоря Астапова, распространяются слухи об утечке около 250 кг ядовитого хлора. Однако ветер дует в сторону от Радушного.

По данным СМИ, люди в панике, многие утверждают, что начали чувствовать признаки отравления хлором - першение в горле и головокружение.

Также были отменены торжественные линейки в школах в Радушном и соседнем селе Гречневые Поды. Детей эвакуировали в Водяное.

Также Астапов сообщил, что люди опасаются полного отключения воды и запасаются ею.

В свою очередь, депутат Криворожского совета опубликовал в Facebook успокоительное сообщение со ссылкой на ГСЧС.

"ГСЧС официально сообщило, что утечка  хлора ликвидирована, 30-35 кг, облако ликвидировано водной завесой, здоровью и жизни людей ничего не угрожает. Справились за 35 минут от момента утечки. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Тем временем местные жители высказывают догадки о причинах аварии.

"По одной из информаций, это предприятие приняло на склад хлора больше разрешенного количества. Это Криворожским депутатам было известно еще в пятницу. Вроде бы они сообщили об этом киевских ГСЧСников. А сегодня уже все случилось", - рассказал Игорь Астапов.

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Теги: #Кривой Рог#утечка#хлор