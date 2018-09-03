Возле Кривого Рога произошла масштабная утечка хлора

Депутаты успокаивают людей сообщениями о ликвидации аварии. ГСЧС пока молчит.

В 08:50 3 сентября на горводоканале в селе Радушное, расположенном вблизи Кривого Рога, произошла масштабная утечка хлора.

Как рассказал ТСН.uа житель села Радушного Игорь Астапов, местных жителей не оповестили об аварии. Они узнают обо всем из сайтов местных изданий и в группах на Facebook.

"Почему не работали сирены, людей никто не оповещал, о чем думает староста. План ликвидации аварии хоть есть в сельсовете, они и сами не знают, что надо делать", - сетует местный житель Николай Марчук.

"На складе хлора водоканала серьезная авария. Утечка хлора. Все за семью замками. Просьба не паниковать. Закройте окна, не выходите на двор. Ветер несет в сторону Миролюбовки", - написал в соцсети член общественной организации "РадПортал" Андрей Кургуз.

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По информации "Первого криворожского", утечка хлора произошла из-за того, что "сорвало вентиль во время замены сальника". В результате пострадали три слесаря, которые являются сотрудниками "Кривбасводоканала".

По словам Игоря Астапова, распространяются слухи об утечке около 250 кг ядовитого хлора. Однако ветер дует в сторону от Радушного.

По данным СМИ, люди в панике, многие утверждают, что начали чувствовать признаки отравления хлором - першение в горле и головокружение.

Также были отменены торжественные линейки в школах в Радушном и соседнем селе Гречневые Поды. Детей эвакуировали в Водяное.

Также Астапов сообщил, что люди опасаются полного отключения воды и запасаются ею.

В свою очередь, депутат Криворожского совета опубликовал в Facebook успокоительное сообщение со ссылкой на ГСЧС.

"ГСЧС официально сообщило, что утечка хлора ликвидирована, 30-35 кг, облако ликвидировано водной завесой, здоровью и жизни людей ничего не угрожает. Справились за 35 минут от момента утечки. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Тем временем местные жители высказывают догадки о причинах аварии.

"По одной из информаций, это предприятие приняло на склад хлора больше разрешенного количества. Это Криворожским депутатам было известно еще в пятницу. Вроде бы они сообщили об этом киевских ГСЧСников. А сегодня уже все случилось", - рассказал Игорь Астапов.