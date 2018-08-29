На Львовщине пьяный полицейский насмерть сбил двух парней на скутере (фото)

В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир.

В Бродовском районе Львовской области в результате ДТП с участием работника полиции, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, погибли двое юношей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:50 28 августа в селе Жарков Бродовского района Львовской области.

Согласно сообщению, на сельской дороге произошло столкновение автомобиля Renault Trafic под управлением 25-летнего жителя Бродовского района и скутера, на котором ехали жители одного из сел этого же района. В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир.

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За рулем автофургона, вне службы, находился работник одного из подразделений полиции Львовщины.

«По результатам медицинского осмотра установлено, что водитель автомобиля, работник полиции, находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, - наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет).

Ведется досудебное расследование.

Как сообщила на своей странице в Facebook журналист, член полицейской комиссии в Управлении патрульной полиции во Львовской области Виктория Балицкая, полицейский, который совершил смертельное ДТП, «является работником Бугского отделения полиции».

По сообщению департамента гражданской защиты Львовской ОГА, столкновение автофургона и скутера произошло на улице Центральной в селе Жарков, за рулем автомобиля находился житель села Пеняки Бродовского района, погибшими юношами оказались двое его односельчан.

Как сообщал УНИАН, суд отпустил на волю харьковского "мажора", который сбил насмерть 17-летнего парня и скрылся с места ДТП.