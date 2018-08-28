Суд отпустил на волю харьковского "мажора", который сбил насмерть 17-летнего парня и скрылся с места ДТП (видео)

Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

В Харькове суд заменил реальный срок заключения условным водителю Тиграну Энгибаряну, который в январе на пешеходном переходе насмерть сбил 17-летнего юношу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сегодня апелляционный суд области изменил приговор Московского районного суда, согласно которому гражданин Энгибарян был признан виновным в совершении смертельного ДТП и приговорен к 3 годам лишения свободы.

По сведениям прокуратуры, апелляционный суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и с запретом управлять транспортными средствами еще на 3 года.

«Поскольку решения апелляционной инстанции вступают в законную силу с момента их оглашения, осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда», - отметили в прокуратуре.

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В пресс-службе подчеркнули, что прокуратура и при рассмотрении производства первой судебной инстанцией, и во время апелляционного обжалования настаивала на реальном наказании для виновника ДТП, в котором погиб молодой парень.

«Вопрос о подаче стороной обвинения кассационной жалобы будет решен сразу после того, как нам поступит полный текст решения, и процессуальные руководители его изучат», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Харькове 18-летний Энгибарян, управляя автомобилем Toyota, смертельно травмировал 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в совершении ДТП. 18 января его взяли под стражу.

23 апреля Энгибарян был приговорен за совершение смертельного ДТП к трем годам тюрьмы.