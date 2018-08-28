Скандал в Житомире: радикалы разрисовали фасад кофейни из-за вопроса «Чей Крым?!» (фото)

После инцидента в Facebook сети "Sharikava" появилось стихотворение с критикой деятельности и позиции националистов.

В Житомире члены националистической организации «С14» разрисовали фасад кафе местной сети «Sharikava».

Как сообщается в Facebook житомирской ячейки организации, это было сделано, поскольку владельцы заведения якобы не стали давать объяснений по поводу карты Украины без Крыма на их сайте.

«С14 Житомир вместе с Правая Молодежь напомнили "Sharikava" - Чей Крым?! Учитывая последние события, когда владельцы данного заведения отморозились от объяснений по поводу карты украины без Крыма на их сайте. Крым - это Украина!!!», - отмечается в сообщении.

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Публикация С14 сопровождается фото фасада кафе, на котором оставили надписи краской.

Как сообщает местное издание «Житомир Life», накануне сеть житомирских и винницких кафе «Sharikava» оказалась в центре скандала из-за публикации на своем официальном сайте карты Украины без Крыма.

Первым скрин сайта sharikava.com.ua обнародовал житомирский военнослужащий Андрей Шкипер.

«Интересно услышать от #Sharikava относительно карты Украины без Крыма на их сайте который быстро пропал при проявлении большого недовольства людей. Вот еще одно доказательство того, что руководство попыталось отмазаться банальным ответом типа "наши ресурсы исключительно на украинском,а это не наш сайт" хотя он был на украинском языке», - отметил он в Facebook.

Впоследствии журналистам ответили, что команда сети не причастна к инциденту, и что он стал результатом ошибки, поскольку над проверкой контента работает много людей.

В дальнейшем общественность выяснила, что владелец сети «Sharikava» посещал оккупированный Крым. Об этом он сам сообщал в Instagram.

После инцидента в Facebook сети Sharikava появилось стихотворение с критикой деятельности и позиции националистов.

Ранее в оккупированном Симферополе украинскую песню "Я не сдамся без боя" поздравили громкими аплодисментами.