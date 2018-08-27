В оккупированном Симферополе украинскую песню "Я не здамся без бою" встретили громкими овациями (видео)
12:23, 27 августа 2018Общество
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Вокруг музыкантов собралось немало слушателей, которые поприветствовали исполнение песни громкими аплодисментами.
Музыканты сыграли "Я не здамся без бою" / скриншот
В центре оккупированного Симферополя уличные музыканты сыграли украинскую песню группы «Океана Эльзы» – «Я не здамся без бою».
Соответствующее видео на своей странице в Twitter обнародовал Эльдар Алиев.
«Оккупированный Крым. Центр Симферополя - играет украинская песня группы «Океан Эльзы» - я не здамся без бою», – говорится в сообщении.
Вокруг музыкантов собралось немало слушателей, которые поприветствовали исполнение песни громкими аплодисментами.
Оккупированный Крым. Центр Симферополя - играет украинская песня группы «Океан Эльзы » я не сдамся без боя. pic.twitter.com/yWc3HMSisS— Aliev Eldar (@aliev_aliev) 26 августа 2018 г.
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