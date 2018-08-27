В оккупированном Симферополе украинскую песню "Я не здамся без бою" встретили громкими овациями (видео)

Вокруг музыкантов собралось немало слушателей, которые поприветствовали исполнение песни громкими аплодисментами.

В центре оккупированного Симферополя уличные музыканты сыграли украинскую песню группы «Океана Эльзы» – «Я не здамся без бою».

Соответствующее видео на своей странице в Twitter обнародовал Эльдар Алиев.

«Оккупированный Крым. Центр Симферополя - играет украинская песня группы «Океан Эльзы» - я не здамся без бою», – говорится в сообщении.

Вокруг музыкантов собралось немало слушателей, которые поприветствовали исполнение песни громкими аплодисментами.