На столичном Подоле горела больница (фото)
07:50, 14 августа 2018Происшествия
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Погибших и травмированных в результате пожара нет.
Огнеборцы ликвидировали пожар в одной из столичных больниц / фото ГСЧС
14 августа в 02:00 в оперативно-координационный центр спасателей поступило сообщение о пожаре в больнице на ул. Григория Сковороды.
Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Киева, по прибытию пожарных было установлено, что в 4-этажном здании на 4-м этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 кв. м.
В 02:35 пожар был локализован, а в 02:50 – ликвидирован.
Спасатели предотвратили распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы.
К тушению пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара сейчас выясняется.
Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве на Нивках загорелись балконы на четырех этажах жилого дома.
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