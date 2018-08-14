На столичном Подоле горела больница (фото)

07:50, 14 августа 2018
Происшествия
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Огнеборцы ликвидировали пожар в одной из столичных больниц / фото ГСЧС

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Киева, по прибытию пожарных было установлено, что в 4-этажном здании на 4-м этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 кв. м.

В 02:35 пожар был локализован, а в 02:50 – ликвидирован.

Спасатели предотвратили распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы.

К тушению пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве на Нивках загорелись балконы на четырех этажах жилого дома.

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Теги: #Киев#пожар#больница