На столичном Подоле горела больница (фото)

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

14 августа в 02:00 в оперативно-координационный центр спасателей поступило сообщение о пожаре в больнице на ул. Григория Сковороды.

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Киева, по прибытию пожарных было установлено, что в 4-этажном здании на 4-м этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 кв. м.

В 02:35 пожар был локализован, а в 02:50 – ликвидирован.

Спасатели предотвратили распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы.

К тушению пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве на Нивках загорелись балконы на четырех этажах жилого дома.