В Киеве на Нивках загорелись балконы на четырех этажах жилого дома (видео)

К тушению было привлечено 22 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

В Шевченковском районе Киева в жилой многоэтажке загорелись балконы с пятого по восьмой этажи.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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«2 августа в 18:07 в Шевченковском районе на ул. Щербаковского, 63 (бывшая Щербакова) в девятиэтажном жилом доме загорелись балконы с пятого по восьмой этажи. В 19:14 пожар на площади около 60 кв. м локализован, а в 20:09 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», - сообщили спасатели.

Подразделениями ГСЧС с верхних этажей спасено 4 человека и проведена эвакуация 15 человек.

К тушению было привлечено 22 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ранее возле Рыбальского моста в Киеве дотла сгорела баржа.