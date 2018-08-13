Стали известны мотивы убийства 20-летней девушки в Житомире

Убийца отомстил девушке за то, что она предоставила нужную информацию злоумышленникам, которые в июне этого года долгое время удерживали его в гараже, требуя деньги.

В Житомире задержанный мужчина, подозреваемый в убийстве 20-летней Анны Голубенко, которая исчезла 2 августа этого года, совершил преступление из мести.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Житомире сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Читайте такжеУбили охранника: стали известны новые подробности кровавого нападения на ювелирный магазин в Киеве (фото, видео)

По его словам, убийца отомстил девушке за то, что именно Голубенко, по его мнению, предоставила необходимую информацию злоумышленникам, которые в июне этого года долгое время удерживали его в гараже, требуя деньги, о чем УНИАН также сообщал.

Печененко подчеркнул, что это дело похищения человека оказалось напрямую связанным с убийством житомирянки.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Житомирской области полиция задержала подозреваемого в убийстве 20-летней Голубенко, которая исчезла 2 августа.

8 августа в Житомирском районе нашли её тело. 10 августа подозреваемого в убийстве 20-летней девушки суд взял под стражу без права внесения денежного залога.

В рамках досудебного расследования, начатого по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины, проводился комплекс мероприятий для раскрытия преступления.