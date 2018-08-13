Задушил и отвез в лесополосу: в Житомире взяли под стражу подозреваемого в убийстве 20-летней девушки

По данным следствия, преступник задушил потерпевшую в автомобиле и, чтобы скрыть преступление, отвез жертву в лесную полосу, где оставил в овраге.

В Житомире взяли под стражу без права внесения денежного залога подозреваемого в убийстве 20-летней девушки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Житомире сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По его словам, подозреваемого в убийстве 20-летней девушки взяли под стражу без права внесения денежного залога.Такое решение 10 августа принял Королевский районный суд Житомира.

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Печененко также сообщил подробности задержания злоумышленника и подробно ответил на вопросы журналистов относительно этого резонансного убийства.

Так, на брифинге, в частности, прозвучало, что уроженца Житомира подозревают в совершении убийства своей знакомой Анны Голубенко. По данным следствия, преступник задушил потерпевшую в автомобиле и, чтобы скрыть преступление, отвез жертву в лесную полосу, где оставил в овраге, прикрыв мусором.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Житомирской области полиция задержала подозреваемого в убийстве 20-летней Анны Голубенко. 8 августа в Житомирском районе на окраине села Бондарци нашли ее тело. Голубенко исчезла 2 августа этого года. По словам матери пропавшей, ее дочь 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. Родные предполагали, что девушка могла поехать в Киев. Однако, когда тело девушки нашли, экспертиза установила, что на момент поступления сообщения о пропаже девушка уже была убита. В рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, проводился комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц. Расследование этого дела продолжается.