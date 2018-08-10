Убийство 20-летней девушки на Житомирщине: полиция задержала подозреваемого

Более подробную информацию о задержанном полиция обещает предоставить после избрания ему меры пресечения.

В Житомирской области вчера полицейские задержали подозреваемого в убийстве 20-летней Анны Голубенко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

«Единственное, что могу сказать, что подозреваемого в убийстве мы действительно вчера задержали. Подробную информацию пока не даем до избрания задержанному меры пресечения, однако обязательно сообщим позже», - отметил он.

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По данным отдела коммуникаций ГУНП в Житомирской области, 8 августа в Житомирском районе на окраине села Бондарцы нашли тело 20-летней девушки, пропавшей 2 августа этого года.

Заявление о ее розыске поступило в полицию 6 августа. В настоящее время проводится досудебное расследование.

По словам матери пропавшей девушки, ее дочь 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. Родные предполагали, что девушка могла поехать в Киев. Однако, когда тело девушки нашли, экспертиза установила, что на момент поступления сообщения об исчезновении, девушка уже была убита. В рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, проводился комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.

Расследование дела продолжается.