Рядом с вокзалом в центре Киеве произошла драка со стрельбой

Информация о пострадавших уточняется, на месте происшествия работают правоохранители.

У автовокзала в Шевченковском районе Киева произошла драка со стрельбой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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"В дежурную часть поступило сообщение о конфликте между группой мужчин, при этом свидетели слышали выстрелы. По вызову в кафе, расположенном возле автовокзала на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе, выехали патрульные и следственно-оперативная группа. Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала «скорая»", - сообщили в полиции.

Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно - стреляли из травматического оружия. Полицейские осматривают место происшествия, общаются со свидетелями и проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать правонарушение.

"Злоумышленники с места происшествия скрылись, поэтому усилия правоохранителей направлены на их поиски", - сообщили столичные правоохранители.

После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией происшествия.