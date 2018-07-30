В харьковском метро искали взрывчатку

09:30, 30 июля 2018
Происшествия
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Три станции харьковского метро закрывали из-за сообщений о минировании / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.

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По данным пресс-службы, в 21:37 по указанию полиции станция метро "Героев Труда" была закрыта для входа и выхода пассажиров. Ее открыли в 22:58.

В 23:00 была закрыта станция метро "Студенческая", ее открыли в 23:30.

В 23:35 была закрыта станция метро "Академика Павлова", ее открыли в 00:20.

Как пояснили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, правоохранители получили сообщение о заминировании метрополитена, передает depo.ua. Станции перекрывали для обследования. Взрывчатки или взрывчатых веществ обнаружено не было.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в подземном переходе на станции метро "Победа" в Харькове мужчина разбил колбу с неизвестным веществом. Предварительно - там находилась ртуть в количестве до 20 граммов.

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Теги: #метро#Харьков