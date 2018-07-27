Протащило 10 метров: в Киеве авто на пешеходном переходе насмерть сбило женщину

Авария произошла в Святошинском районе на проспекте Академика Королева.

В Святошинском районе Киева автомобиль Volkswagen Tiguan на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.

Как сообщает Еspreso.tv, женщине было около 30 лет.

«Авария произошла в Святошинском районе по проспекту Академика Королева. Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль; протянув ее около 10 метров, он столкнулся с автобусом Peugeot, который стоял на тротуаре. От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Скорая прибыла на место ДТП, забрала ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина скончалась", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля водитель автомобиля Hummer Островский, игнорируя красный сигнал светофора, на бульваре Леси Украинки в Киеве совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.