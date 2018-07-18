Одесский суд арестовал двоих участников группировки "смотрящего" от вора в законе Гули

Участников преступной группировки, в числе которых уроженец Азербайджана Садиг Мирзоев по прозвищу "Садик", задержали 14 июля.

Суворовский районный суд Одессы определил меру пресечения в виде содержания в СИЗО двоим участникам группировки «смотрящего» от вора в законе «Гули» по прозвищу "Садик".

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня суд арестовал подозреваемых на два месяца без права внесения залога.

Руководитель регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин выразил благодарность суду "за непредвзятое и объективное рассмотрение меры пресечения в отношении членов преступной группировки по этническому признаку во главе с "Садиком".

Читайте такжеСтавленник "вора в законе" и главарь банды: в Одессе задержали криминального авторитета (фото, видео)

"Сегодня очередному его сообщнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога", - отметил Головин.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Одессе задержали участников преступной группировки, в числе которых уроженец Азербайджана Садиг Мирзоев по прозвищу "Садик". По данным полиции, подозреваемые занимались мелким рэкетом, вымогательством и пр.

16 июля Суворовский районный суд Одессы определил меру пресечения в виде содержания в СИЗО "Садику".

Установлено, что подозреваемые 14 июля избили битами несколько человек возле рынка, расположенного на улице Бочарова.