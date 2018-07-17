Одесский суд арестовал "смотрящего" от вора в законе Гули

Мера пресечения Садигу Мирзоеву по прозвищу «Садик» избрана без права внесения залога.

Суворовский районный суд Одессы определил меру пресечения в виде содержания в СИЗО участнику преступной группировки, «смотрящему» от вора в законе «Гули» по прозвищу «Садик».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.

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В частности, уроженец Азербайджана Садиг Мирзоев по прозвищу «Садик» был задержан 14 июля из-за конфликта – группа молодых мужчин, в том числе Мирзоев, избила битами несколько человек возле рынка, расположенного на улице Бочарова.

От сотрудничества со следствием Мирзоев отказывается. По данным следствия, у мужчины, который официально нигде не работает, нет гражданства какой-либо страны. Ранее Коминтерновский районный суд Одесской области осудил Мирзоева условно за хранение наркотиков и оружия.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Одессе задержаны участники преступной группировки, в числе которых Садиг Мирзоев по прозвищу «Садик».

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, речь идет о «дерзкой, набирающей обороты преступной группировке по этническому признаку, которую возглавлял молодое уголовное дарование по прозвищу «Садик», объявивший себя целым «смотрящим» от вора в законе «Гули».

По данным полиции, подозреваемые занимались мелким рэкетом, вымогательством и пр.