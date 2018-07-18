Звал в Украину российские танки: в центре Ривне задержали уроженца РФ с портретом Николая II

Патрульные составили на мужчину административный протокол за мелкое хулиганство и отпустили.

В центре Ровно полиция сегодня задержала уроженца РФ, который, держа в руках портрет царя Николая II, призывал ввести в Украину российские танки.

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Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Ривненской области Оксана Юрченко-Погореляк, пока выяснено, что 71-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас проживает в Почаеве Тернопольской области, в первой половине дня 18 июля напротив площади Независимости, держал в руках портрет Николая II и выкрикивал, что ждет российские танки, и оскорблял украинцев.

Патрульные задержали мужчину и отвезли в горотдел полиции. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство и отпустили.

В настоящее время не выяснено, является ли мужчина пациентом психбольницы.