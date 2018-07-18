"Хохлы ох**ли": в Кривом Роге мужчина с криком "я русский, бл*" накинулся на журналиста (видео)

После происшествия была вызвана полиция и журналист написал заявление о нападение на него.

В Кривом Роге на территории коммунального предприятия "Скоростной трамвай" оператора информационного портала "Первый криворожский" ударил мужчина, представившийся замначальника охраны КП.

Об этом местному изданию 0564 сообщил очевидец происшествия известный криворожский блогер Кирилл Кризалис.

Сегодня, 18 июля, журналисты местных СМИ приехали на территорию депо КП "Скоростной трамвай" около станции "Площадь труда" для выяснения обстоятельств гибели нескольких бездомных собак. По информации местных жителей, чипированных собак травили на территории предприятия и сбрасывали их трупы в яму. Одна из местных жительниц даже зафиксировала на видео, как в муках умирают животные.

Приехав на место происшествия, журналисты пытались выяснить все обстоятельства дела. Оператора информационного портала пытались выгнать с территории предприятия, утверждая, то он попал на нее незаконно.

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- Бегом с территории, сейчас задержу еще и наручники надену, - заявил мужчина, который представился как замначальника охраны КП.

После этого он заявил, что на территорию охраняемого объекта проник "неизвестный". Журналист ответил, что только что показывал ему удостоверение, а вот удостоверения мужчины не видел. Замначальника охраны начал доставать свое удостоверение, комментируя при этом:

- Ты смотри, бл*, как вы сука, хохлы ох**ли.

- А ты русский?

- Да, я русский, бл*, - заявил мужчина и набросился на журналиста. Он нанес ему удар рукой по лицу.

После этого на место происшествия была вызвана полиция и журналист написал заявление о нападение на него.

Как сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, личность нападавшего установлена. Сейчас решается вопрос о квалификации дела и внесении сведений в ЕРДР.

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