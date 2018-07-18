В Одесском медуниверситете ищут бомбу

12:39, 18 июля 2018
Происшествия
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Главный корпус оцеплен, из здания эвакуируют людей / фото antikor.com.ua

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Анонимное сообщение о минировании поступило на линию "102". Как сообщает корреспондент Odessa.Online, на месте работают кинологи, полиция и взрывотехники. Главный корпус оцеплен, из здания эвакуируют людей.

Ранее сообщалось, что в Каменском мужчина "ради интереса" сообщил о заминировании вокзала.

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Теги: #Одесса#минирование#медуниверситет