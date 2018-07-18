Анонимное сообщение о минировании поступило на линию "102".

В Одесском медуниверситете ищут бомбу.

Читайте такжеНочью аноним сообщил о минировании четырех станций метро в Киеве

Анонимное сообщение о минировании поступило на линию "102". Как сообщает корреспондент Odessa.Online, на месте работают кинологи, полиция и взрывотехники. Главный корпус оцеплен, из здания эвакуируют людей.

Ранее сообщалось, что в Каменском мужчина "ради интереса" сообщил о заминировании вокзала.