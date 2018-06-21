В Каменском мужчина "ради интереса" сообщил о заминировании вокзала - полиция

Местный житель хотел проверить, действительно ли правоохранители сработают так оперативно, как в кино.

Вчера вечером, около 21.00, в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что в городе Каменское Днепропетровской области заминировано здание железнодорожного вокзала «Каменское-Пассажирский».

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Как сообщили в отделе коммуникации Днепропетровской области, правоохранители выехали на место, эвакуировали людей и проверили здание вокзала. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Полиция задержала "минера". Как оказалось, местный житель хотел проверить, действительно ли правоохранители сработают так оперативно, как в кино. Теперь мужчине грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Киеве сообщили о заминировании трех судов.