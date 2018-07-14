В Харькове водитель сбил на тротуаре детскую коляску: пятимесячный мальчик не выжил (фото)

28-летний водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, от удара ребенка выбросило из коляски.

В Харькове погиб пятимесячный младенец, коляску с которым на тротуаре сбил водитель автомобиля «Жигули».

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 июля, около 18.00 на проспекте Гагарина.

Читайте такжеПьяное ДТП на Закарпатье: в полиции заявили, что не останавливали нетрезвого Олифера за час до смертельной аварии

По сведениям полиции, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. От удара ребенка выбросило из коляски. 20-летняя мать получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Пострадавших госпитализировали в больницу, где ребенок умер.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, полиция рассказала подробности ДТП на Одесщине, в котором погибла 4-летняя девочка.