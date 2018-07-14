В Харькове водитель сбил на тротуаре детскую коляску: пятимесячный мальчик не выжил (фото)

23:59, 14 июля 2018
Происшествия
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20-летняя мать получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга / ГУНП Украины в Харьковской области

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 июля, около 18.00 на проспекте Гагарина.

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По сведениям полиции, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. От удара ребенка выбросило из коляски. 20-летняя мать получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Пострадавших госпитализировали в больницу, где ребенок умер.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, полиция рассказала подробности ДТП на Одесщине, в котором погибла 4-летняя девочка.

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Теги: #ДТП#Харьков