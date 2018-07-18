Наносил удары по голове: в Одесской области мужчина жестоко избил женщину в маршрутке (видео)
11:18, 18 июля 2018Происшествия
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Пострадавшая женщина рассказала об инциденте, но писать заявление в полицию не захотела.
Мужчина жестоко избил женщину в маршрутке
В маршрутке Черноморска Одесской области агрессивный мужчина жестоко избил пассажирку.
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На опубликованной в интернете записи видно, как дебошир наносит удары по голове женщине и мужчине. Ни водитель, ни другие пассажиры не предприняли попыток пресечь конфликт.
После того, как видео распространили в сети, полиция начала расследование. Она сообщила, что инцидент случился еще 12 июля. Личность дебошира установлена.
Пострадавшая женщина писать заявление в полицию отказалась. Водитель маршрутки и пассажиры-свидетели также были опрошены.
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе неизвестный мужчина толкнул подростка под маршрутку и убежал.
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