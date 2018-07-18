Наносил удары по голове: в Одесской области мужчина жестоко избил женщину в маршрутке (видео)

Пострадавшая женщина рассказала об инциденте, но писать заявление в полицию не захотела.

В маршрутке Черноморска Одесской области агрессивный мужчина жестоко избил пассажирку.

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На опубликованной в интернете записи видно, как дебошир наносит удары по голове женщине и мужчине. Ни водитель, ни другие пассажиры не предприняли попыток пресечь конфликт.

После того, как видео распространили в сети, полиция начала расследование. Она сообщила, что инцидент случился еще 12 июля. Личность дебошира установлена.

Пострадавшая женщина писать заявление в полицию отказалась. Водитель маршрутки и пассажиры-свидетели также были опрошены.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе неизвестный мужчина толкнул подростка под маршрутку и убежал.