В Мариуполе мужчина толкнул подростка под колеса маршрутки и убежал (фото)
19:24, 25 июня 2018Происшествия
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Пострадавшего подростка после инцидента госпитализировали с переломами ног.
Подросток госпитализирован / фото facebook.com/vlad.dtp
В Мариуполе неизвестный мужчина толкнул подростка под маршрутку и убежал.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист dtp.kiev.ua Влад Антонов. "Жесть на улицах. ДТП с пострадавшими в Мариуполе: неизвестный мужчина толкнул подростка под маршрутку и убежал", - написал Антонов.
Сообщается, что пострадавшего подростка госпитализировали с переломами ног.
Как сообщал УНИАН, на проспекте Центральном в Николаеве маршрутное такси «Рута» сбило пешехода.
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