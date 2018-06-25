В Мариуполе мужчина толкнул подростка под колеса маршрутки и убежал (фото)

Пострадавшего подростка после инцидента госпитализировали с переломами ног.

В Мариуполе неизвестный мужчина толкнул подростка под маршрутку и убежал.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист dtp.kiev.ua Влад Антонов. "Жесть на улицах. ДТП с пострадавшими в Мариуполе: неизвестный мужчина толкнул подростка под маршрутку и убежал", - написал Антонов.

Сообщается, что пострадавшего подростка госпитализировали с переломами ног.

Как сообщал УНИАН, на проспекте Центральном в Николаеве маршрутное такси «Рута» сбило пешехода.