В Мариуполе мужчина толкнул подростка под колеса маршрутки и убежал (фото)

19:24, 25 июня 2018
Происшествия
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Подросток госпитализирован / фото facebook.com/vlad.dtp

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист dtp.kiev.ua Влад Антонов. "Жесть на улицах. ДТП с пострадавшими в Мариуполе: неизвестный мужчина толкнул подростка под маршрутку и убежал", - написал Антонов.

Сообщается, что пострадавшего подростка госпитализировали с переломами ног.

Как сообщал УНИАН, на проспекте Центральном в Николаеве маршрутное такси «Рута» сбило пешехода.

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Теги: #Мариуполь#маршрутка