В центре Киева внедорожник влетел в маршрутку: пострадали пятеро пассажиров

У одного из пострадавших сотрясение мозга, состояние других неизвестно.

В четверг, 5 июля, около 10:15 в центре Киева на улице Евгения Коновальца внедорожник на скорости въехал в маршрутку с людьми.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что внедорожник Toyota Sequoia ехал в сторону бульвара Леси Украинки и на скорости въехал сзади в маршрутку. В это время из маршрутки выходили люди.

Прибывшие на место инцидента патрульные сообщили, что в результате ДТП пострадали пятеро пассажиров маршрутки.

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Трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи. У одного из пострадавших сотрясение мозга, состояние других неизвестно.

По словам очевидцев, виновник ДТП пытался скрыться, но правоохранителям удалось его остановить. Оба водителя целы.

По предварительной версии, водитель Toyota не справился с управлением.

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