В центре Киева внедорожник влетел в маршрутку: пострадали пятеро пассажиров
В четверг, 5 июля, около 10:15 в центре Киева на улице Евгения Коновальца внедорожник на скорости въехал в маршрутку с людьми.
Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что внедорожник Toyota Sequoia ехал в сторону бульвара Леси Украинки и на скорости въехал сзади в маршрутку. В это время из маршрутки выходили люди.
Прибывшие на место инцидента патрульные сообщили, что в результате ДТП пострадали пятеро пассажиров маршрутки.
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Трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи. У одного из пострадавших сотрясение мозга, состояние других неизвестно.
По словам очевидцев, виновник ДТП пытался скрыться, но правоохранителям удалось его остановить. Оба водителя целы.
По предварительной версии, водитель Toyota не справился с управлением.
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