Убийство семейной пары в Харькове: опубликовано видео задержания подозреваемого

На записи можно увидеть синюю иномарку, ранее запечатленную на фотографиях полиции.

В сети появилось видео с места задержания правоохранителями подозреваемого в убийстве семейной пары в Харькове.

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Видеозапись, сделанную авторегистратором, опубликована на канале "Харьков 1654" видеохостинга Youtube. На ней можно увидеть синюю Vovlo подозревамеого, ранее запечатленную на фотографиях полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве и ранении несовершеннолетней девушки. Тела застреленных 40-летних мужа и жены, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка.

При опросе свидетелей было установлено, что возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении. Указанный автомобиль был задержан возле станции метро Киевская.