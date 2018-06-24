Убийство семейной пары в Харькове: опубликовано видео задержания подозреваемого

14:45, 24 июня 2018
Происшествия
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В сети появилось видео с места задержания подозреваемого в двойном убийстве / Скриншот - Youtube, Харьков 1654

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Видеозапись, сделанную авторегистратором, опубликована на канале "Харьков 1654" видеохостинга Youtube. На ней можно увидеть синюю Vovlo подозревамеого, ранее запечатленную на фотографиях полиции. 

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве и ранении несовершеннолетней девушки. Тела застреленных 40-летних мужа и жены, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка.

При опросе свидетелей было установлено, что возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении. Указанный автомобиль был задержан возле станции метро Киевская.

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Теги: #убийство#Харьков