Националисты заявили о силовом разгоне митинга против ЛГБТ-марша в Киеве – задержаны около 20 человек (фото)

В результате столкновений активистов и полиции есть травмированные.

Митинг националистов и религиозных активистов против ЛГБТ-парада в Киеве был жестоко разогнан правоохранителями, заявили в националистической организации «С14».

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Как утверждается на странице «C14» в Facebook, митинг был мирным и санкционированным.

«Активисты ночевали еще со вчерашнего дня, чтобы выразить свой протест. На утро их окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом. Около 20 задержанных, много травмированных», – указано в сообщении.

После этого активисты начали сбор возле Владимирского собора.

Позже в «C14» сообщили о еще одной стычке с силовиками.

«Возле Оперного театра полиция снова жестко разогнала граждан, которые пришли забрать свои потерянные вещи .Об этом им сообщил начальник ГБ и тут же их второй раз окружили и начали силовое задержание», – указали в организации.

Напомним, Марш равенства начнется в 9.00 17 июня возле Национальной оперы в Киеве. По предварительным данным, в нем примет участие около 5 тыс. человек.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала всех "агрессивно настроенных граждан" толерантно отнестись к акции. В 2017 году между противниками ЛГБТ-сообщества и правоохранителями в центре Киева произошли столкновения. Двое силовиков получили легкие телесные повреждения.

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что в Украине нет церкви, которая поддерживает однополые браки. Римско-католическая церковь в Украине призвала власти отменить запланированный Марш равенства в Киеве.