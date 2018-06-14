В Николаеве двое мужчин изнасиловали 12-летнею девочку (фото)

Пострадавшую девочку госпитализировали в больницу, где ее состояние определяется медиками.

В ночь со среды на четверг, 14 июня, в центре Николаева двое мужчин изнасиловали 12-летнею девочку.

Происшествие случилось во дворе за магазином "Сотка". Предварительно, правонарушение совершили два человека, передает 0512.

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Сотрудники полиции оперативно направились на отработку территории. Через некоторое время подозреваемые были выявлены и задержаны.

12-летнюю девочку госпитализировали в больницу, где ее состояние определяется медиками. На данный момент ведутся разбирательства.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области полиция уличила семейную пару в использовании своей 4-летней дочери в съемках для изготовления порнографической продукции.