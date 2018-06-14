В Николаеве двое мужчин изнасиловали 12-летнею девочку (фото)

07:19, 14 июня 2018
Происшествия
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Ночью в центре Николаеве двое неизвестных изнасиловали 12-летнею девочку / фото 0512

Происшествие случилось во дворе за магазином "Сотка". Предварительно, правонарушение совершили два человека, передает 0512.

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Сотрудники полиции оперативно направились на отработку территории. Через некоторое время подозреваемые были выявлены и задержаны. 

12-летнюю девочку госпитализировали в больницу, где ее состояние определяется медиками. На данный момент ведутся разбирательства.

фото 0512

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области полиция уличила семейную пару в использовании своей 4-летней дочери в съемках для изготовления порнографической продукции.

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Теги: #Николаев#девочка#изнасилование