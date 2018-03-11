В Украине задержали грузинского криминального авторитета "Сумбата Тбилисского" (фото)

Иностранец без документов пытался незаконно попасть на территорию РФ.

В Харьковской области при попытке незаконного пересечения границы пограничники задержали грузинского криминального авторитета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, гражданин Грузии задержан сотрудниками отдела пограничной службы «Казачья Лопань» в ночь с 10 на 11 марта.

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По данным ГПСУ, иностранец без документов пытался незаконно попасть на территорию РФ. Мужчину задержали в 50 метрах от государственной границы.

Как выяснили правоохранители, задержанный является криминальным авторитетом по кличке "Сумбат Тбилисский". Мужчину разыскивали правоохранительные органы Украины за возможную причастность к противоправной деятельности. Иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска. Задержанный гражданин Грузии передан представителям полиции.