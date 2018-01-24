Злостное неповиновение: в США мужчина при аресте покусал полицейскую собаку

05:07, 24 января 2018
Курьёзы
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В штате Нью-Гэмпшир полиция прибыла в дом, где произошло убийство.

Животное в результате инцидента не пострадало / фото УНИАН

В США мужчина при задержании искусал полицейскую собаку. 

Отмечается, что в штате Нью-Гэмпшир полиция прибыла в дом, где произошло убийство, передает Reuters.

Оба преступника, находившихся в здании, оказали сопротивление.

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«Один укусил собаку, собака укусила его в ответ, после чего сотрудникам пришлось применить электрошокер», — рассказали в полиции.

Мужчине предъявили обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на полицейскую собаку. Животное в результате инцидента не пострадало.

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Теги: #США мужчина укусил собаку