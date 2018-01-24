Злостное неповиновение: в США мужчина при аресте покусал полицейскую собаку
05:07, 24 января 2018Курьёзы
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В штате Нью-Гэмпшир полиция прибыла в дом, где произошло убийство.
Животное в результате инцидента не пострадало / фото УНИАН
В США мужчина при задержании искусал полицейскую собаку.
Отмечается, что в штате Нью-Гэмпшир полиция прибыла в дом, где произошло убийство, передает Reuters.
Оба преступника, находившихся в здании, оказали сопротивление.
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«Один укусил собаку, собака укусила его в ответ, после чего сотрудникам пришлось применить электрошокер», — рассказали в полиции.
Мужчине предъявили обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на полицейскую собаку. Животное в результате инцидента не пострадало.
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