Злостное неповиновение: в США мужчина при аресте покусал полицейскую собаку

В США мужчина при задержании искусал полицейскую собаку.

Отмечается, что в штате Нью-Гэмпшир полиция прибыла в дом, где произошло убийство, передает Reuters.

Оба преступника, находившихся в здании, оказали сопротивление.

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«Один укусил собаку, собака укусила его в ответ, после чего сотрудникам пришлось применить электрошокер», — рассказали в полиции.

Мужчине предъявили обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на полицейскую собаку. Животное в результате инцидента не пострадало.