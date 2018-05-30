Успел остановиться и спасти пассажиров: в Киеве за рулем автобуса умер водитель
15:04, 30 мая 2018Происшествия
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Инцидент случился на улице Бульварно-Кудрявской.
В Киеве за рулем автобуса умер водитель / фото dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на ходу умер водитель автобуса, следовавшего по маршруту №7 от Львовской площади до Центрального железнодорожного вокзала.
Перед смертью мужчина успел остановить автобус на дороге, не врезавшись в припаркованные автомобили, сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.
"Смертельное ДТП в Киеве: на ходу умер водитель автобуса... Успел остановить транспорт", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 29 мая в Кировоградской области попал в ДТП автобус госпредприятия «Востгок», который перевозил горняков Ингульской шахты. Пострадавших в инциденте людей госпитализировали.
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