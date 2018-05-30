Во Львове сообщили о "заминировании" сразу 9 бизнес-центров

Сейчас правоохранители проверяют информацию о заминировании бизнес-центров, на места событий выехали эксперты-взрывотехники.

Во Львове неизвестный предупредил о возможном заминировании ряда бизнес-центров.

Об этом со ссылкой на соцсети сообщило местное издание «032».

В отделе коммуникаций ГУ Нацполіції в Львовской области изданию уточнили, что неизвестный "заминировал" 9 бизнес-центров: три здания расположены на улице Научной, два – на Промышленной, другие – на улицах Героев УПА, Зеленой, Богдана Хмельницкого и Шевченко.

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Сейчас правоохранители проверяют информацию о заминировании бизнес-центров, на места событий выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также работники других служб.

Правоохранители будут эвакуировать людей и обследовать офисные помещения и прилегающие к ним территории.

Накануне, 29-го мая, правоохранители проверяли информацию о заминировании пяти бизнес-центров.