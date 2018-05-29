Во Львове правоохранители ищут взрывчатку в пяти бизнес-центрах

Из-за анонимного сообщения о минировании на местах началась эвакуация людей.

Во Львове правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании сразу пяти бизнес-центров. Посетителей и персонал центров эвакуируют.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, бизнес-центры расположены на улицах Шевченко, Промышленной, Научной, Хмельницкого и Героев УПА. На места событий выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также работники других служб.

Отмечается, что правоохранители проведут эвакуацию людей, после чего обследуют офисные помещения и прилегающие к ним территории. Сейчас устанавливается личность анонима, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В марте сообщалось, что из-за фейкового "минирования" львовского железнодорожного вокзала были эвакуированы 360 человек.