В Словакии студентка из Украины погибла при загадочных обстоятельствах (видео)

Одногруппники, с которыми девушка разговаривала вечером перед происшествием, не смогли объяснить случившееся.

В городе Прешов в восточной Словакии погибла студентка из Украины. В понедельник, 28 мая, около 21:20 студентка выпала с балкона восьмого этажа общежития.

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Как передает 112.ua, погибшая украинка была студенткой Технического университета. Одногруппники, с которыми она разговаривала вечером перед происшествием, не смогли объяснить случившееся.

На данный момент полиция ведет расследование с целью установить, является ли гибель украинки несчастным случаем, или же имели место намеренные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее в Египте при загадочных обстоятельствах погиб ресторатор из Киева.