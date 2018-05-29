В Словакии студентка из Украины погибла при загадочных обстоятельствах (видео)
17:45, 29 мая 2018Происшествия
500
Одногруппники, с которыми девушка разговаривала вечером перед происшествием, не смогли объяснить случившееся.
Студентка выпала с балкона восьмого этажа общежития / Фото tvnoviny.sk
В городе Прешов в восточной Словакии погибла студентка из Украины. В понедельник, 28 мая, около 21:20 студентка выпала с балкона восьмого этажа общежития.
Читайте такжеМИД выясняет информацию об убийстве украинки в Италии
Как передает 112.ua, погибшая украинка была студенткой Технического университета. Одногруппники, с которыми она разговаривала вечером перед происшествием, не смогли объяснить случившееся.
На данный момент полиция ведет расследование с целью установить, является ли гибель украинки несчастным случаем, или же имели место намеренные действия.
Украинская студентка трагически погибла в Словакии
Как сообщал УНИАН, ранее в Египте при загадочных обстоятельствах погиб ресторатор из Киева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter