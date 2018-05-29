В Сумах таксист вмешался в конфликт двух водителей и погиб от удара топором

Мужчина на Skoda Octavia зарубил таксиста топором и скрылся с места преступления, другой участник конфликта также не стал ждать полицию.

В центре г. Сумы во время конфликта между двумя водителями один из них зарубил топором таксиста, который вступился за другого участника конфликта, и скрылся с места преступления.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, инцидент произошел 28 мая около 22:30 на ул. Петропавловской возле областной филармонии.

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«Погибший мужчина стал свидетелем конфликта между водителями двух автомобилей и вмешался в него, вступившись за одного из мужчин. На что другой мужчина, достав из машины топор, нанес свидетелю удар по руке, а затем еще несколько ударов по голове. После этого нападавший сел в автомобиль Skoda Octavia серого цвета, предварительно - с днепропетровскими номерами, и скрылся с места преступления. Оттуда же уехал и второй участник конфликта, вероятно, на своем автомобиле Lanos», - говорится в сообщении.

Потерпевшего с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию областной больницы, где он умер.

«Погибшим оказался инвалид третьей группы, 1958 года рождения, который занимался извозом на своем автомобиле ВАЗ-2109 и проживал всего в 200 метрах от места происшествия. По месту жительства характеризуется только положительно», - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется поиск нападавшего.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве иностранцы с ножом напали на таксиста и угнали авто.