В Киеве иностранцы с ножом напали на таксиста и угнали авто

Злоумышленники несколько раз ударили ножом мужчину, после чего скрылись на его иномарке.

В Киеве трое иностранцев несколько раз ударили ножом таксиста и угнали его автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Злоумышленники несколько раз ударили ножом мужчину, после чего скрылись на его иномарке. По данному факту начато уголовное производство.

"Мужчина привез незнакомцев по указанному адресу. Вместо оплаты таксист получил несколько ударов ножом. После этого злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его «Toyota Camry» и скрылись. Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Во время отработки информации, работники уголовного розыска Святошинского управления полиции установили, что к завладению иномарки причастны трое человек.

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После установления их места нахождения правоохранители задержали правонарушителей. Ими оказались иностранцы - 1982, 1986 и 1972 годов рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Одному из мужчин инкриминируют криминальное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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