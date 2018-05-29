Покушение на экс-лидера одесского "Правого сектора": в полиции заявили, что предоставят охрану Стерненко

Сотрудники полиции особого назначения будут охранять Стерненко в качестве свидетеля, также они должны охранять его девушку.

Экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко предоставят охрану. Об этом изданию Odessa.Online 28 мая сообщил начальник управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко.

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Сотрудники полиции особого назначения будут охранять Стерненко в качестве свидетеля, говорится в публикации. Также они должны охранять его девушку.

24 мая активист сообщил о покушении на себя. Стерненко получил повреждение руки и ушиб головы. При этом активист нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй человек сбежал.

Погибший участник конфликта был бойцом 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. 25 мая полиция задержала мужчину, который скрылся с места происшествия. Позже его отпустили без вручения подозрения.

Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего. Советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк отметил, что стороны конфликта "предоставляют противоположные по смыслу показания".

26 мая Стерненко предположил, что его могут отправить в СИЗО из-за открытого уголовного производства по статье "умышленное убийство". 28 мая активист прибыл на лечение в Киев.