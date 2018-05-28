На Полтавщине автомобиль столкнулся с лосем, есть погибшая
18:24, 28 мая 2018Происшествия
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В результате ДТП погибла женщина-пассажирка авто.
О том, выжил сам лось, не сообщается / фото pl.npu.gov.ua
В Полтавской области автомобиль Рено Логан столкнулся с лосем, погибла женщина-пассажирка авто.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"Около 23 часов, возле села Виктория Пирятинского района, на автомобильной дороге Киев - Харьков 62-летний водитель автомашины Рено совершил столкновение с лосем, который перебегал дорогу", - уточняется в сообщении.
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В результате столкновения женщина 1955 года рождения, которая находилась на пассажирском сидении, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Водитель также пострадал, его госпитализировали.
О том, выжил сам лось, не сообщают.
Ранее сообщалось, что в Сумской области пьяный водитель сбил насмерть двухлетнего мальчика и скрылся.
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