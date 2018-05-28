На Полтавщине автомобиль столкнулся с лосем, есть погибшая

В результате ДТП погибла женщина-пассажирка авто.

В Полтавской области автомобиль Рено Логан столкнулся с лосем, погибла женщина-пассажирка авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Около 23 часов, возле села Виктория Пирятинского района, на автомобильной дороге Киев - Харьков 62-летний водитель автомашины Рено совершил столкновение с лосем, который перебегал дорогу", - уточняется в сообщении.

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В результате столкновения женщина 1955 года рождения, которая находилась на пассажирском сидении, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Водитель также пострадал, его госпитализировали.

О том, выжил сам лось, не сообщают.

Ранее сообщалось, что в Сумской области пьяный водитель сбил насмерть двухлетнего мальчика и скрылся.