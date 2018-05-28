На Сумщине пьяный водитель въехал в группу детей, погиб 2-летний мальчик

Виновник дорожно-транспортного происшествия скрылся с места происшествия.

В с.Семяновка Конотопского района на Сумщине вчера вечером водитель Daewoo Lanos насмерть сбил двухлетнего мальчика, который шел по обочине дороги вместе с несколькими другими детьми.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Сумской области, виновник ДТП скрылся с места происшествия. Полиция объявила план "Перехват" и через несколько часов нашла водителя Lanos с признаками алкогольного опьянения, который прятался в кустах.

"Сейчас мужчина находится под стражей. Следователями Конотопского отдела полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, приведших к гибели людей), по которой виновнику ДТП грозит тюремное заключение сроком до восьми лет", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, в Одесской области пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом. В результате инцидента погиб один человек, еще трое человек получили травмы, среди них - дети.