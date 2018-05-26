В Днепре двое мужчин до смерти забили сторожа парка за замечание о краже роз
В Днепре сегодня двое злоумышленников до смерти забили сторожа парка за сделанное им замечание о краже роз.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
«Сегодня в 14.00 в парке имени Глобы два человека в состоянии алкогольного опьянения залезли на клумбу и начали вырывать розы и забор. Увидев это, сторож парка попросил этих «людей» прекратить это делать. После чего был забит насмерть двумя этими же персонажами. Оба задержаны полицией через 5 минут. Убитый сторож Гурба Александр Станиславович 1951 года рождения», - сообщил Лысенко.
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Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила факт задержания злоумышленников.
Сейчас проводятся следственные действия.