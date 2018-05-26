В Одесской области сожгли служебный автомобиль администрации заповедника "Тузловские лиманы"

Воспламеняющая жидкость была залита под капот и подпалена, автомобиль восстановлению не подлежит.

В Одесской области в ночь на 26 мая злоумышленники сожгли служебный автомобиль администрации национального природного парка заповедника «Тузловские лиманы».

Читайте такжеПолиция взялась расследовать расстрел лодки сына директора нацпарка "Тузловские лиманы"

Как сообщил бывший руководитель заповедника, известный эколог Иван Русев, группа сотрудников нацпарка находится с 21 мая в экспедиции в селе Тузлы.

«26 мая, 2.30 - от резкого гула и треска огня я просыпаюсь и вижу в окне, как полыхает единственная машина НПП «Тузловские лиманы». Объявляю тревогу и пять инспекторов за считанные секунды успевают набрать воды и тушат полыхающую машину», - рассказал Русев.

По его словам, благодаря оперативному тушению огня удалось избежать взрыва. Автомобиль восстановлению не подлежит.

«Воспламеняющая жидкость была залита под капот и подпалена. Вызвали пожарников и полицию. Весь состав нацпарка поднят по тревоге», - подчеркнул эколог.

Русев называет конкретную фамилию человека, которого считает заказчиком поджога. По его словам, данный гражданин по вайберу присылал сообщения с угрозами начальнику госохраны нацпарка. Причина поджога, по утверждению эколога, то, что служба государственной охраны НПП «Тузловские лиманы», патрулируя днем территорию, выявила браконьерские сети, принадлежащие гражданину по фамилии Терзи, в лимане Бурнас.

«А на подъезде к браконьерскому логову браконьер расставил ежи из арматуры с шипами против машины инспекторов парка. Вечером инспекторы изъяли ежи и браконьерские сети. В час ночи на вайбер поступило предупреждение... Через полтора часа машина загорается», - рассказал Русев.

Он отмечает, что сгоревшая машина была единственным средством передвижения администрации заповедника. В настоящее время невозможно не только выполнять запланированную работу и контролировать территорию заповедника, а и не на чем вывезти «команду нацпарка с вещами» из села Тузлы в районный центр Татарбунары (Одесская область).

В полиции факт обращения по поводу поджога подтвердили.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарубнарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.