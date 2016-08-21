Директор нацпарка "Тузловские лиманы" заявляет об обстреле лодки сына и похищении человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Русев написал на своей странице в Facebook.

По словам Русева, лодка принадлежит его сыну Роману. «Моему сыну угрожали, если я не оставлю в покое браконьеров в НПП «Тузловские лиманы», - сообщил директор парка. Как утверждает Русев, сегодня днем зять одного из бывших председателей Одесской ОГА и еще трое неизвестных обстреляли лодку Романа на Днестре. «Она перевернулась и плывет к Днестровскому лиману. Парня, который был в лодке и ехал к маякскому мосту, отморозки с ружьями забрали и увезли в неизвестном направлении. Беляевская опергруппа ищет пропавшего человека», - подчеркнул руководитель парка.

Читайте такжеВ Одесской области руководство "Тузловских лиманов" заявляет об избиении их сотрудников

Сын Русева в настоящее время, по словам его отца, вместе с сотрудниками полиции ищут пропавшего человека на Днестре, в районе села Маяки.

В ГУ Нацполиции в Одесской области УНИАН подтвердили факт обращения относительно инцидента на Днестре. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНИАН, директор НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев неоднократно заявлял о конфликтах со злоумышленниками, которые, по его словам, регулярно занимаются браконьерством в заповедной зоне. Один из конфликтов произошел с бывшим начальником райотдела милиции.