Убийство депутата в Черкассах: полиция сообщила детали инцидента (фото, видео)

Нападающий оставил растяжку, которая могли привести к жертвам среди правоохранителей.

Мужчина, который устроил стрельбу и заперся с заложником в офисе в Черкассах, не выдвигал никаких требований и на месте происшествия оставил растяжку. Нападавший получил ранение, а его жертва погибла.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В четверг, 24 мая, около 18 часов, правоохранители получили сообщение о вооруженном нападении на помещение одного из местных всеукраинских объединений на улице Крещатик. Злоумышленник имел пистолет и гранату, он заперся внутри, не выдвигая никаких требований. Полиция оцепила район, тем временем ближайший спецподразделение КОРД поднялся по тревоге и направился в Черкассы.

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"Услышав звуки выстрелов в помещении, руководители операции приняли решение о проведении активных действий. Начальник полиции Области предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись к входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя", – рассказал Сергей Князев.

Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1. Председатель Нацполиции отмечает, что если бы растяжку не обнаружили своевременно, то полицейские могли бы погибнуть или получить тяжелые травмы.

Задержанный правоохранителями злоумышленник сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем. "Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить это правонарушение, мы выясним в кратчайшее время", - заверил Князев.

ВО "Батькивщина" подтвердила, что погибший был депутатом Черкасского областного совета от этой партии и бывшим заместителем председателя Черкасс Сергеем Гурой. Политсила требует от правоохранителей тщательного и объективного расследования убийства депутата.