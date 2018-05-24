В Черкассах убили депутата от "Батькивщины" - СМИ (фото)

У нападавшего при себе были Ф-1, РГД-5, пистолет и много патронов.

В четверг, 24 мая, депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисном помещении.

Об этом сообщает местное издание Zmi.ck.ua, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Читайте такжеВ одесской колонии заключенный порезал острым предметом майора внутренней службы

По предварительной информации, посреди белого дня мужчина пришел в офисное помещение с двумя гранатами. В итоге началась стрельба. Нападавший получил огнестрельное ранение в грудь и голову, сейчас он находится в больнице.

"Убитым на месте оказался депутат облсовета Сергей Гура.Правоохранители уже в ближайшее время официально обнародуют эту информацию", - говорится в сообщении СМИ.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье убили бывшего депутата Генического райсовета, учителя физкультуры Константина Гурулева.