В Черкассах убили депутата от "Батькивщины" - СМИ (фото)
21:01, 24 мая 2018Происшествия
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У нападавшего при себе были Ф-1, РГД-5, пистолет и много патронов.
Нападавший сейчас находится в больнице / фото все О
В четверг, 24 мая, депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисном помещении.
Об этом сообщает местное издание Zmi.ck.ua, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
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По предварительной информации, посреди белого дня мужчина пришел в офисное помещение с двумя гранатами. В итоге началась стрельба. Нападавший получил огнестрельное ранение в грудь и голову, сейчас он находится в больнице.
"Убитым на месте оказался депутат облсовета Сергей Гура.Правоохранители уже в ближайшее время официально обнародуют эту информацию", - говорится в сообщении СМИ.
Как сообщал УНИАН, в Запорожье убили бывшего депутата Генического райсовета, учителя физкультуры Константина Гурулева.
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