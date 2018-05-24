В Черкассах убили депутата от "Батькивщины" - СМИ (фото)

21:01, 24 мая 2018
Происшествия
1715
Нападавший сейчас находится в больнице / фото все О

Об этом сообщает местное издание Zmi.ck.ua, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Читайте такжеВ одесской колонии заключенный порезал острым предметом майора внутренней службы

По предварительной информации, посреди белого дня мужчина пришел в офисное помещение с двумя гранатами. В итоге началась стрельба. Нападавший получил огнестрельное ранение в грудь и голову, сейчас он находится в больнице.

"Убитым на месте оказался депутат облсовета Сергей Гура.Правоохранители уже в ближайшее время официально обнародуют эту информацию", - говорится в сообщении СМИ.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье убили бывшего депутата Генического райсовета, учителя физкультуры Константина Гурулева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #убийство#депутат#Батькивщина