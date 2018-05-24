В Одессе из-за фейкового "минирования" здания суда эвакуировали более 100 человек

Во время проверки здания и прилегающей территории никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

В Одессе из-за ложного сообщения о минировании из здания суда эвакуировали более 100 человек.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня около 15.10 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области, который расположен по проспекту Шевченко, 29, заминирован.

На месте происшествия оперативно выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

«Во время проверки из здания было эвакуировано более 100 сотрудников и посетителей суда», - отметили в главке.

Во время проверки здания и прилегающей территории никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливается личность человека, который сообщил о минировании.

Напомним, в марте в Одессе не подтвердилось сообщение о минировании улицы Гагаринское плато, на котором расположено Генеральное консульство Российской Федерации.