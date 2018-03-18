В Одессе не подтвердилось сообщение о минировании улицы, на которой находится Генконсульство РФ

Во время обследования территории были эвакуированы около 300 человек. Проезд на улицу Гагаринское плато, где находится диппредставительство, пока остается перекрытым правоохранителями.

В Одессе не подтвердилось сообщение о минировании улицы Гагаринское плато, на которой находится Генеральное консульство Российской Федерации, возле которого продолжается акция протеста проукраинских активистов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в ходе обследования территории, сообщение о минировании которой поступило утром, взрывоопасных предметов не обнаружено.

«Во время проведения мероприятий были эвакуированы около 300 человек», - сообщили в главке.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, проезд на Гагаринское плато пока остается перекрытым правоохранителями.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в 8.10 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато, на которой находится Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе, заминирована.

Утром возле Генконсульства собрались около 50 представителей патриотических организаций, которые протестуют против выборов на территории Украины российского президента.

В нескольких десятках метрах от здания Генконсульства активисты установили биотуалет, на котором находится табличка: «Выборы президента московской федерации. Избирательная кабинка». По данным участников акции, с утра к диппредставительству пытались пройти порядка 10 человек, но им это не удалось.

Справка УНИАН. Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе расположено в курортной зоне (на Гагаринском плато – район Аркадии).

В зоне его обслуживания – четыре региона Украины: Одесская, Николаевская, Кировоградская и Херсонская области.